Real Madrid-Inter: le probabili formazioni della 6ª giornata di UCL (Gruppo D)

Real Madrid-Inter è l’ultimo appuntamento pre-fase finale ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati di Inzaghi ma quelli di Ancelotti sì (vedi lista). Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno in Spagna – presso lo Stadio “Santiago Bernabeu” di Madrid – per la partita della 6ª giornata del Gruppo D di UEFA Champions League, l’ultima della fase a gironi. Ecco le probabili formazioni di Real Madrid-Inter

REAL MADRID (4-3-3): 1 Courtois; 2 Dani Carvajal, 6 Nacho Fernandez, 4 Alaba, 12 Marcelo; 15 Valverde, 14 Casemiro, 25 Camavinga; 11 Asensio, 16 Jovic, 20 Vinicius Jr.

A disposizione: 13 Lunin, 40 Toni Fuidias; 3 Eder Militao, 5 Vallejo, 7 E. Hazard, 8 Kroos, 10 Modric, 17 Lucas Vazquez, 21 Rodrygo, 22 Isco, 23 F. Mendy, 24 Mariano Diaz.

Allenatore: Carlo Ancelotti

Indisponibili: 9 Benzema, 18 Bale, 19 Dani Ceballos.

Fuori Lista UEFA: –

Ultime notizie: Ancelotti ragiona sul turnover massiccio ma se fosse solo pre-tattica? A farne le spese potrebbero essere Kroos e/o Modric a centrocampo. Nessun dubbio in attacco, mentre in difesa Eder Militao e Mendy sono in ballottaggio con Nacho Fernandez e Marcelo.

Real Madrid-Inter, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 43 Cortinovis, 46 Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 36 Darmian.

Fuori Lista UEFA: Brazao; 24 Eriksen, 48 Satriano, 49 Colidio.

Ultime notizie: Tutto dipenderà dalle condizioni di de Vrij, che in caso di titolarità potrebbe stravolgere il lato destro (Skriniar in difesa, D’Ambrosio a centrocampo e Dumfries in panchina). Difficile ipotizzare Dimarco dal 1′, nonostante la possibilità di rivedere Bastoni in mezzo. In attacco scalpita Sanchez: se Lautaro Martinez non superasse l’ultimo provino, occhio al cileno.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Real Madrid-Inter in Champions League verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.