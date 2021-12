Real Madrid-Inter: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi (UCL)

Real Madrid-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 21:00. Partita valida per la 6ª giornata del Gruppo D di UEFA Champions League, l’ultima della fase a gironi. In palio c’è il primo posto, utile solo ai fini del sorteggio degli ottavi di finale. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Real Madrid-Inter

INDISPONIBILI – Ancora tre assenti in casa nerazzurra. Non saranno a Madrid il difensore Andrea Ranocchia, l’esterno Matteo Darmian e l’attaccante Joaquin Correa, tutti infortunati. Fuori, in quanto non iscritti in Lista UEFA, il portiere Gabriel Brazao (infortunato), il centrocampista Christian Eriksen (attualmente escluso da ogni attività agonistica, ndr) e gli attaccanti Facundo Colidio e Martin Satriano.

Convocati non comunicati: le ultime sulla probabile formazione

MODULO – L’Inter di Simone Inzaghi confermerà il solito 3-5-2 anche a Madrid.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – Il capitano Samir Handanovic in porta. In mezzo è favorito Milan Skriniar, con Danilo D’Ambrosio terzo destro e Alessandro Bastoni terzo sinistro. L’alternativa è Federico Dimarco sul centro-sinistra, facendo scalare gli altri due, più che Stefan de Vrij di rientro al centro.

CENTROCAMPO – A destra Denzel Dumfries con Ivan Perisic a sinistra, soprattutto se D’Ambrosio dovesse giocare in difesa. Al centro Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra e Hakan Calhanoglu mezzala sinistra, quest’ultimo in vantaggio su Arturo Vidal.

ATTACCO – In avanti scelte praticamente obbligate, con Edin Dzeko che tornerà a fare coppia con Lautaro Martinez, anche se Alexis Sanchez può essere la sorpresa di Inzaghi dal 1′.

Real Madrid-Inter, probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 43 Cortinovis, 46 Zanotti.

La probabile formazione del Real Madrid di Ancelotti

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione per la squadra spagnola. Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ospiterà l’Inter di Inzaghi a Madrid.