Real Madrid-Inter, Perisic ancora vice-Lukaku? Le parole di Conte

In Real Madrid-Inter (domani alle 21.00) i nerazzurri dovranno fare ancora a meno di Romelu Lukaku. Chi lo sostituirà, tra Perisic e Sanchez? Le parole di Conte sciolgono il dubbio.

SENZA NUMERO NOVE – Anche contro il Real Madrid, domani sera, l’Inter non potrà avere Romelu Lukaku in attacco. Il belga è addirittura rimasto a Milano, così da recuperare dal risentimento accusato contro lo Shakhtar Donetsk. Volendo guardare tuttavia il bicchiere mezzo pieno, Antonio Conte avrà di nuovo a disposizione Alexis Sanchez nella trasferta spagnola. Chance dal primo minuto per lui? Difficile, a giudicare dalle parole del tecnico di poco fa. Il cileno è rientrato in gruppo solo oggi, motivo per cui potrebbe partire dalla panchina. Conte vorrà evitare di rischiare una nuova ricaduta, e preferirà tenerlo come eventuale rinforzo da lanciare in campo a partita in corso.

COL NUMERO QUATTORDICI – Per il ruolo di titolare accanto a Lautaro Martinez sale quindi nuovamente la candidatura di Ivan Perisic. Il croato ha sostituito Lukaku già contro il Parma, nell’ultimo turno di campionato. E nel ruolo di prima punta non ha certo brillato, nonostante il gol finale che vale il pareggio contro i gialloblu. Contro il Real Madrid partirà quindi di nuovo lui dal primo minuto, alla ricerca della prima prova veramente convincente, in questo secondo periodo nerazzurro della sua carriera.