Real Madrid-Inter, per Ancelotti due sostituti di Benzema in formazione

Real Madrid-Inter si giocherà domani alle ore 21. Ancelotti in conferenza stampa (vedi articolo) ha fatto capire che non farà particolare turnover, ma deve sostituire Benzema infortunato. Sono due le opzioni per il tecnico italiano.

DOPPIA POSSIBILITÀ – Per Real Madrid-Inter domani, come noto, non ci sarà Karim Benzema. L’attaccante francese si è infortunato sabato sera nella vittoria per 0-2 contro la Real Sociedad e oggi non è stato inserito nei convocati (vedi elenco). Una scelta anche in previsione del derby con l’Atlético Madrid, in programma domenica e big match di Liga. Al posto del formidabile centravanti dovrebbe esserci Luka Jovic, peraltro più volte segnalato come obiettivo di mercato dell’Inter. Il serbo è subentrato all’Anoeta e ha fornito un gol e un assist nella vittoria per 0-2, quindi è presumibile che sarà scelto come titolare. L’altra possibilità è Mariano Diaz, ma è sfavorito. Completano il tridente Vinicius Junior, in gran forma, e Marco Asensio.

POCHI CAMBI – Il Real Madrid che si opporrà all’Inter non dovrebbe portare altre grosse novità di formazione. Nacho può far rifiatare uno fra Éder Militao e David Alaba al centro della difesa, come terzini previsti Dani Carvajal e il veterano Marcelo davanti a Thibaut Courtois confermato in porta. Come alternative l’abbassamento di Lucas Vazquez sulla destra e Ferland Mendy a sinistra. C’è un po’ di abbondanza a centrocampo, e anche qui può essere fatta qualche scelta. Eduardo Camavinga a settembre al Meazza aveva avuto un subentro formidabile: ora può avere una maglia dal 1’, con Luka Modric e Toni Kroos entrambi probabilmente destinati al riposo in vista del prossimo derby. Completano il reparto Casemiro, che oggi ha parlato in conferenza stampa, e Federico Valverde. Questa la probabile formazione di Ancelotti per Real Madrid-Inter: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Marcelo; Valverde, Casemiro, Camavinga; Asensio, Jovic, Vinicius Junior.