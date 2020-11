Real Madrid-Inter, Lukaku e Sanchez ancora a parte: uno ha più chance – Sky

Romelu Lukaku Inter

Real Madrid-Inter è la sfida in programma martedì alle ore 21.00, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Lukaku e Sanchez ancora in dubbio (vedi articolo), ma secondo quanto rivelato da Barzaghi su “Sky Sport” uno ha più chance. Di seguito le sue dichiarazioni

CHANCE – Real Madrid-Inter si avvicina, con un’emergenza in casa degli spagnoli (vedi articolo) e un’altra in casa dei nerazzurri. Secondo Matteo Barzaghi, Romelu Lukaku ha molte meno chance di esserci rispetto ad Alexis Sanchez: «Quest’oggi Lukaku e Sanchez hanno lavorato a parte. Ha più possibilità il cileno di recuperare. Per Lukaku le previsioni non sono ottimiste, però essendo uno dal fisico possente teniamo aperta fino alla fine la possibilità di recupero ma solo perché sappiamo che farà di tutto per esserci. Su Sanchez qualcosa in più c’è perché ha lavorato a ritmo più elevato rispetto al compagno».