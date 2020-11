Real Madrid-Inter: le possibili scelte di Conte, una speranza – SM

Antonio Conte Inter

Real Madrid-Inter di martedì sera si annuncia già decisiva per i cammini Champions di entrambe le squadre. Antonio Conte, che sarà ancora privo di Lukaku, ha in mente dei cambi rispetto alla partita di ieri contro il Parma e coltiva la speranza Sanchez

Archiviato il pareggio contro il Parma nell’anticipo di campionato di ieri, l’Inter si prepara per la fondamentale sfida Champions League di martedì contro il Real Madrid, già decisiva per le sorti Champions di entrambe le squadre. Secondo “Sport Mediaset”, con Lukaku che sarà molto probabilmente ancora assente, l’attacco nerazzurro sarà sulle spalle di Lautaro Martinez e Ivan Perisic, ancora preferito a Pinamonti anche in virtù del gol con cui ieri ha evitato la sconfitta ai nerazzurri. Conte però, rassegnato a non poter schierare Lukaku, continua a coltivare qualche speranza di poter riavere Alexis Sanchez. A centrocampo dovrebbe essere preferito Brozovic a Eriksen, mentre tornerà dal primo minuto Vidal insieme a Barella. Sugli esterni spazio ad Hakimi e Young, mentre in difesa probabile l’inserimento di D’Ambrosio insieme a de Vrij e Bastoni.