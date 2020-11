Real Madrid-Inter, le possibili scelte di Conte: Barella ruolo “ibrido” – Sky

Real Madrid-Inter andrà in scena questa sera alle ore 21:00. Antonio Conte per la delicata sfida di Champions League, si affiderà ai suoi fedelissimi. Per Barella pronto un ruolo da “ibrido” a centrocampo. Le ultime da Matteo Barzaghi in collegamento su “Sky Sport”

FORMAZIONE – Real Madrid-Inter è in programma questa sera alle 21:00. Conte si affiderà ai suoi “fedelissimi” per la delicata sfida di Champions League. In difesa ha recuperato Milan Skriniar tornato ad allenarsi con il gruppio nella giornata di ieri. Lo slovacco, però, dovrebbe partire dalla panchina. La linea difensiva, infatti, dovrebbe essere formata da D’Ambrosio, de Vrij e Bastoni. A centrocampo pronti Brozovic e Vidal, con Barella che avrà un ruolo “ibrido” da mezzala e trequartista. Sugli esterni ci saranno Hakimi, che ritorna a Madrid da avversario, e Young. In attacco confermata la coppia titolare della sfida contro il Parma: Lautaro Martinez e Perisic. Sanchez partirà dalla panchina. A riportarlo Matteo Barzaghi per “Sky Sport”