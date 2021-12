Real Madrid-Inter, Inzaghi senza Correa. Sanchez scalpita – TS

In Real Madrid-Inter, come riportato questa mattina da TuttoSport, potrebbe riposare Edin Dzeko. Al suo posto, visto l’infortunio di Correa, Sanchez potrebbe giocarsi le sue chance.

IN ATTACCO – Il ballottaggio più importante, oggi in Real Madrid-Inter, riguarda l’attacco. Secondo il quotidiano di Torino, Edin Dzeko potrebbe rifiatare. Considerando l’infortunio di Joaquin Correa (distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra), Sanchez potrebbe giocare in coppia con Lautaro Martinez. Il cileno ha voglia di giocare una grande partita.

Fonte: TuttoSport