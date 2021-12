Real Madrid-Inter, le formazioni ufficiali! Niente de Vrij, cambia l’attacco

Real Madrid-Inter prenderà il via alle ore 21. Appena ufficializzate le formazioni ufficiali per lo scontro diretto del Bernabéu che chiude il Gruppo D di Champions League: Inzaghi non rischia de Vrij che rientra dalla panchina, in attacco torna Lautaro Martinez. Ancelotti con tutti i migliori.

REAL MADRID-INTER – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Éder Militao, Alaba, F. Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Junior.

In panchina: Lunin, Fuidias, Vallejo, Nacho, E. Hazard, Asensio, Marcelo, Valverde, L. Vazquez, Isco, Mariano Diaz, Camavinga.

Allenatore: Carlo Ancelotti

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

In panchina: Cordaz, Radu, Gagliardini, de Vrij, A. Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Vidal, Dimarco, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi