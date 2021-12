Real Madrid-Inter, de Vrij rifinitura al Bernabeu. Speranze dal 1′ − SI

Si avvicina Real Madrid-Inter. Inzaghi potrebbe ritrovare dal primo minuto anche Stefan de Vrij che ha fatto la rifinitura insieme al suo fisioterapista al Bernabeu

SPERANZE − Manca sempre meno a Real Madrid-Inter, ultima giornata di Champions League. I nerazzurri , vincendo contro le Merengues, chiuderebbero il girone da primi. In vista del match di domani al Bernabeu, Simone Inzaghi ha notevoli chance di ritrovare dal primo minuto de Vrij. L’olandese ha saltato le ultime quattro gare per infortunio. Gli aggiornamenti di Tancredi Palmeri di Sportitalia direttamente dalla Spagna: «Vincere ti prepara tutta una primavera diversa, l’Inter potrebbe disporre di de Vrij che si è allenato in rifinitura col fisioterapista al Bernabeu».