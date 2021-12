Real Madrid-Inter, come arrivano i blancos a questo appuntamento

Questa sera alle 21 l’Inter di Simone Inzaghi si gioca il primato del girone contro il Real Madrid del maestro Ancelotti (vedi articolo). I nerazzurri e i blancos sono già entrambi qualificati e dunque resta solo da capire chi da primo e chi da secondo. Ma come arriva il Real a questa partita?

MOMENTO MAGICO – Il Real Madrid, come l’Inter, arriva a questo appuntamento con il morale alle stelle. I blancos, al momento, sono primi in classifica in Liga a +8 sul Siviglia secondo (una gara in meno) frutto di 7 vittorie nelle ultime 8 partite (6 consecutive dopo lo 0-0 contro Osasuna). Comprendendo anche la Champions, le vittorie salgono a 9 in 10 partite con l’ultima sconfitta datata 3 ottobre, 2-1 in trasferta sul campo dell’Esapnyol che aveva fatto seguito al 2-1 subito in casa contro lo Sheriff in Champions League. In Liga non sembra esserci una vera rivale con l’Atletico campione in carica che all’ultima giornata ha perso al Wanda Metropolitano così come il Barcellona di Xavi, caduto anche lui in casa contro il Betis. I 37 gol fatti e i soli 15 subiti in Liga certificano la macchina perfetta che Ancelotti ha saputo di nuovo forgiare. Gli esterni che sono gli uomini più pericolosi (vedi articolo). Certo, stasera non ci sarà Benzema, infortunato, mala pericolosità dei blancos resta.