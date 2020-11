Real Madrid-Inter (Champions League): canale diretta TV e LIVE streaming

Real Madrid-Inter è in programma domani sera a Valdebebas, si va in campo per la terza giornata del Gruppo B di UEFA Champions League: ecco come, dove, quando e su che canale seguire in diretta TV e LIVE streaming la partita.

PARTITA

Real Madrid-Inter (3ª giornata del Gruppo B di UEFA Champions League 2020-2021).

DOVE

Estadio Alfredo Di Stéfano di Madrid.

QUANDO

Martedì 2 novembre 2020 a partire dalle ore 21.00.

DIRETTA TV

Canale 5, in chiaro; Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport 252, accessibile solo agli abbonati.

LIVE STREAMING

Mediaset Play (utilizzabile con registrazione) e Sky Go (utilizzabile solo dagli abbonati alla piattaforma).

INFORMAZIONI SULLA PARTITA

SITUAZIONE IN CLASSIFICA – Dopo i pareggi contro Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk per l’Inter è già una partita verità. I nerazzurri sono a due punti, uno in più del Real Madrid che ha cominciato malissimo. La classifica vede gli ucraini in testa a quota quattro, dopo la vittoria proprio a Valdebebas nel turno iniziale, poi la squadra di Antonio Conte e i tedeschi.

CONTENUTI INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento nella sua totalità, dal pre-partita al post-partita. Seguite l’avvicinamento a Real Madrid-Inter a partire da oggi, dalla diretta della conferenza stampa di Conte (vedi articolo) e degli altri tesserati alla vigilia, le probabili formazioni e tutte le altre informazioni utili.