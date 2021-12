Real Madrid-Inter, attesi circa 1000 tifosi nerazzurri al Bernabeu – TS

Real Madrid-Inter è in programma questa sera alle 21. Secondo quanto riferito dal Tuttosport, oggi in edicola, al seguito della squadra ci saranno circa 1000 tifosi nerazzurri

IMPRESA – Real Madrid-Inter andrà in scena questa sera alle ore 21. Nella splendida cornice del Santiago Bernabeu le due formazioni si giocheranno il primo posto nel girone di Champions League. A Madrid sono attesi circa 1000 tifosi nerazzurri che torneranno nello stadio che, nel 2010, vide l’Inter conquistare la Champions League ai danni del Bayern Monaco con un 2-0 firmato Diego Milito. Il calore dei tifosi accorsi dall’Italia, scrive il quotidiano di Torino, daranno una spinta in più alla squadra di Inzaghi per onorare l’impegno.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport