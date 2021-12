Real Madrid-Inter 2-0, il tabellino della partita di Champions League

Real Madrid-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per la sesta giornata del Gruppo D di Champions League 2021-2022.

SI FINISCE SECONDI – L’Inter non riesce nell’impresa e conclude il girone di Champions League al secondo posto. Contro il Real Madrid la squadra di Simone Inzaghi gioca anche bene per un’ora, ma nonostante più occasioni (incluso un palo di Ivan Perisic) chiude il primo tempo sotto per un eurogol di Toni Kroos. La partita, di fatto, si chiude sulla reazione di Nicolò Barella con Éder Militao che gli costa il cartellino rosso diretto: salterà (si spera solo) l’andata degli ottavi. Poi arriva il raddoppio del subentrato Marco Asensio. Lunedì a mezzogiorno il sorteggio degli ottavi, contro una delle prime classificate e col ritorno in trasferta. Questo il tabellino di Real Madrid-Inter.

REAL MADRID-INTER 2-0 – IL TABELLINO

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Éder Militao, Alaba, F. Mendy; Modric, Casemiro (71′ Camavinga), Kroos (78′ Valverde); Rodrygo (78′ Asensio), Jovic (78′ Mariano Diaz), Vinicius Junior (81′ E. Hazard).

In panchina: Lunin, Fuidias, Vallejo, Nacho, Marcelo, L. Vazquez, Isco.

Allenatore: Carlo Ancelotti

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries (46′ Dimarco), Barella, Brozovic (60′ Vidal), Calhanoglu (60′ Vecino), Perisic; Dzeko (60′ A. Sanchez), Lautaro Martinez (66′ Gagliardini).

In panchina: Cordaz, Radu, de Vrij, Kolarov, Sensi, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Felix Brych della federazione tedesca (Borsch – Lupp; Schlager; VAR Fritz; A. VAR Dankert)

Gol: 17′ Kroos, 79′ Asensio

Espulso: Barella (I) al 64′ per fallo di reazione

Ammoniti: D’Ambrosio, Bastoni (I), Éder Militao (R)

Recupero: 1′ PT, 0′ ST