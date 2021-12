Real Madrid-Inter 1-0 al 45′: una prodezza di Kroos fa la differenza

Termina il primo tempo di Real Madrid-Inter, sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui al Santiago Bernabeu, con i nerazzurri in svantaggio dopo il gol di Toni Kroos al 16′.

SVANTAGGIO – Parte convinta l’Inter con delle belle azioni manovrate e un tiro dalla distanza di Marcelo Brozovic che finisce di un niente sopra la traversa. A passare in vantaggio, però, sono i padroni di casa: al 16′ Toni Kroos riceve palla al limite e lascia partire un sinistro imprendibile per Samir Handanovic che vale l’1-0. I nerazzurri non si lasciano scoraggiare dallo svantaggio e provano a creare nuovamente gioco, andando più volte al tiro ma senza tuttavia mai riuscire a rendersi pericolosi. Al 45′, poco prima dell’intervallo, Rodrygo va a un passo dal 2-0, con un tiro di piatto che si stampa sul palo. Termina così 1-0 il primo tempo di Real Madrid-Inter, con una prodezza di Kroos a fare la differenza.

REAL MADRID 1 – 0 INTER

MARCATORI: Kroos (R) al 16′

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Éder Militao, Alaba, F. Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Junior.



A disposizione: Lunin, Fuidias, Vallejo, Nacho, E. Hazard, Asensio, Marcelo, Valverde, L. Vazquez, Isco, Mariano Diaz, Camavinga.



Allenatore: Carlo Ancelotti

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, de Vrij, A. Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Vidal, Dimarco, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi