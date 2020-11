Real Madrid, ansia per gli ultimi tamponi in...

Real Madrid, ansia per gli ultimi tamponi in vista dell’Inter. La situazione

Condividi questo articolo

logo-real-madrid

I tamponi effettuati nella giornata di ieri hanno fatto registrare un caso di positività al coronavirus nella rosa di Zinedine Zidane. La notizia è stata comunicata oggi dal club madrileno, senza però rivelare il nome del tesserato. Secondo ‘Rai Sport’, in data odierna, i blancos avrebbero effettuato un altro giro di test molecolari. Al match con l’Inter manca sempre meno

ANSIA – L’ombra del coronavirus si allunga sul Real Madrid. Nella giornata di oggi è arrivata la comunicazione ufficiale: la squadra di Zidane ha un calciatore positivo in organico. L’ultimo giro di tamponi, che aveva scovato il caso di positività, è stato effettuato secondo le norme Uefa. In ogni caso, il club iberico oggi ha ritenuto opportuno effettuare un ulteriore giro di test molecolari, i cui risultati saranno noti solo nella giornata di domani. A poco più di 24 ore da Real Madrid-Inter, match chiave per gli equilibri del gruppo B di Champions League.

CONTAGIO – In ottica coronavirus, l’asticella d’allarme si era alzata pericolosamente nei giorni scorsi. Tre calciatori del Real Madrid Castilla, la squadra allenata da Raul, erano risultati positivi. Per quanto riguarda le Merengues di Zidane, il positivo registrato sarebbe comunque asintomatico, secondo quanto riportato da ‘Rai Sport’, e ovviamente in isolamento. Ma tra 24 ore il quadro della situazione sarà decisamente più chiaro.

Fonte: Raisport.rai.it