Rapuano arbitro di Inter-Empoli: oggi esordio assoluto

Rapuano sarà l’arbitro di Inter-Empoli, partita della diciannovesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Rimini, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



NIENTE PRECEDENTI – Inter-Empoli sarà la prima partita per Antonio Rapuano come arbitro dei nerazzurri. Questo pur avendo debuttato in Serie A molto tempo fa, il 28 maggio 2017 nell’ultima giornata della relativa stagione (Torino-Sassuolo 5-3). È reduce da un’altra gara al Meazza, Milan-Torino di Coppa Italia dell’11 gennaio finita 0-1 dopo i tempi supplementari. In questo campionato Rapuano ha diretto altre sei partite, nessuna dalla ripresa dopo i Mondiali.