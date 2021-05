Ranocchia: «Scudetto che ripaga tutto. Futuro? Ora mi godo la festa»

Andrea Ranocchia ha parlato ai microfoni di DAZN dal prato del Giuseppe Meazza dove è in corso la festa per lo scudetto dell’Inter dopo la partita vinta 5-1 contro l’Udinese.

COSA SIGNIFICA LO SCUDETTO – Ranocchia parla di cosa significa per lui vincere questo scudetto dopo 10 anni all’Inter: «Ripaga di tutto quello che ho vissuto, sono contentissimo e quasi ancora non ci credo: ci metterò un po’ Lo spogliatoio è stato fondamentale, abbiamo creato un gruppo forte, anche nei momenti in cui le cose andavano meno bene ci siamo compattati. Il mio futuro? Ora non lo so, ora mi godo la festa poi penseremo al futuro»