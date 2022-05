Ranocchia: «Coppa Italia, che ricordi! Gol Empoli il più bello della carriera»

L’Inter questa sera si gioca la finale di Coppa Italia contro la Juventus. I nerazzurri vogliono bissare il successo ottenuto contro i bianconeri in Supercoppa Italiana. Intanto, nel matchday programme dei nerazzurri, ha parlato Andrea Ranocchia.

EMOZIONE – Ranocchia, l’ultima volta che l’Inter ha vinto la Coppa Italia, c’era. In quella finale contro il Palermo il difensore nerazzurro c’era e queste sono le sue parole in merito. «Quello è stato il primo trofeo con l’Inter, ho dei ricordi bellissimi della partita all’Olimpico contro il Palarmo. C’era tanta emozione, condividevo il campo con i campioni del Triplete e la gioia al fischio finale è stata fortissima, un’emozione incredibile che mi porto dentro ancora oggi. Fin da quando ero bambino, è sempre stato un sogno giocare per una squadra cosi importante come l’Inter e indossare questa maglia per tanti anni è un onore. Empoli? È stato il gol più bello della mia carriera, sia per come è arrivato, sia perché ci ha dato l’opportunità di arrivare fino a qui. Dopo quella partita abbiamo fatto un percorso molto bello con le vittorie contro Roma e Milan, che ci ha portati qui a giocarci questa finale. Il nostro è un ottimo gruppo e siamo molto affiatati. Abbiamo passato momenti belli e anche difficili e vogliamo giocarci al massimo questo finale di stagione. Contro la Juventus saranno importanti attenzione e concentrazione per azzerare gli errori il più possibile. Sappiamo che giochiamo contro una squadra forte, le partite contro di loro sono sempre difficili però noi siamo pronti a giocarcela».