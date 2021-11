Ranocchia al decimo anno all’Inter e contro il Napoli al centro della difesa – CdS

Ranocchia, il prossimo 16 febbraio saranno 34 primavere, dieci delle quali passati con la maglia dell’Inter. Domani il difensore secondo il Corriere dello Sport, sarà il prescelto per sostituire l’infortunato de Vrij.

CHE SFIDA – Ranocchia considera l’Inter come la sua casa sportiva. Alla prima stagione festeggiò la Coppa Italia, e ora ha finalmente conquistato lo scudetto. La scorsa stagione il rinnovo di contratto per un altro anno, nonostante qualche offerta anche biennale, ma ha sentimenti hanno prevalso. Ranocchia gioca poco, ma, quando capita a San Siro, i tifosi lo ricoprono d’affetto anche perché le sue prestazioni sono positive. Domani sarà chiamato a sostituire l’infortunato Stefan de Vrij. Era già successo per metà ripresa con il Bologna, in casa con lo Sheriff e, da titolare, contro l’Udinese. Ranocchia, dunque, è il grande favorito per sostituirlo nel ruolo di centrale nei tre dietro. Con Osimhen sarà un duello molto fisico e ritroverà Spalletti, che lo difese davanti a un tifoso durante la preparazione estiva nella stagione 2017-2018.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno