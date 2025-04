Ranieri teme gli esterni dell’Inter e mette Celik! Roma a specchio? – CdS

Domani Ranieri avversario dell’Inter insieme alla sua Roma a San Siro. Celik è in vantaggio per giocare al posto di Hummels. Poi una bagarre e probabile 3-5-2.

ALLARME ESTERNI – La Roma, reduce da 17 risultati utili consecutivi in campionato, domani sfida l’Inter a San Siro nella partita che si giocherà alle 15 e non più oggi alle 18, come previsto inizialmente. Il rinvio è avvenuto per commemorare i funerali di Papa Francesco, che si terranno oggi alle 10. Per la partita di domani, Ranieri dovrà scegliere tra il 3-4-2-1 e il 3-5-2. Secondo i colleghi del Corriere dello Sport, probabile che il veterano allenatore scelga proprio il modulo a specchio per affrontare la sua ex squadra. Ranieri teme, tra tutti, gli esterni dell’Inter, Dimarco da un lato e Darmian più Dumfries dall’altro. Ecco perché nei tre dietro dovrebbe esserci il turco Celik, che giocherà come braccetto di destra, mentre Mancini si sposterà al centro con N’Dicka a destra.

La probabile formazione di Ranieri per Inter-Roma

BAGARRE – Per il resto, formazione della Roma praticamente fatta con Paredes, Kone e Cristante a centrocampo, mentre ai lati Angeliño a sinistra, Saelemaekers a destra. Il dubbio per Ranieri è in attacco: chi sarà il compagno di Soulé. O Shomurodov oppure Dovbyk. Il primo è sicuramente il più in forma, ma insieme all’argentino ex Frosinone e Juventus ha meno fisicità; il secondo invece è all’opposto. Tra oggi e domani, Ranieri deciderà.

(3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Cristante, Angeliño; Shomurodov/Dovbyk, Soule