Ranieri: “Sampdoria-Inter? Non sarà facile, ma proveremo a fare punti”

Claudio Ranieri Sampdoria

Claudio Ranieri, tecnico dei blucerchiati, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa, dopo la sconfitta contro la Roma, in vista di Sampdoria-Inter, match valido per la sedicesima giornata in programma mercoledì 6 gennaio

TESTA ALLA PROSSIMA – Il quindicesimo turno di Serie A è già alle spalle per Claudio Ranieri. Oggi, la sua Sampdoria ha perso di misura contro la Roma, pur non demeritando dal punto di vista della prestazione. Mercoledì prossimo è in programma Sampdoria-Inter, altra gara cruciale che avrà un protagonista in meno: «Oggi abbiamo fatto una buona prestazione – commenta Ranieri in conferenza stampa – e contro l’Inter sappiamo che non sarà facile, ma non c’è niente di facile in questa Serie A. Anche le neopromosse giocano e fanno punti. Noi stiamo bene e affronteremo l’Inter, che è un’altra grandissima squadra, cercando di fare la nostra figura e cercando soprattutto di fare punti.»