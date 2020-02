Ranieri per Inter-Sampdoria pensa anche alla difesa a tre – TS

“Tuttosport” scrive che Ranieri visti gli indisponibili della sua Sampdoria sta pensando anche a un modulo con la difesa a tre.

IDEA SPECCHIO – La manita della Fiorentina è ancora fresca ma in casa Sampdoria c’è un ostacolo ben più grande da superare: l’Inter di Antonio Conte. Claudio Ranieri studia così soluzioni nuove, compresa una possibile variazione epocale: la difesa a tre, vale a dire un possibile schieramento a specchio. «Yoshida titolare? Potrebbe essere. Sapete che decido all’ultimo. Tonelli si è potuto allenare per la prima volta, quindi potrei giocare a tre dietro e mettermi a specchio. Ma devo tirare le somme e vedere». Dunque una possibilità, ma non l’unica per provare a contrastare due attaccanti come Lukaku e Lautaro che si possono fermare solo « con le catene», come ha ammesso sorridendo il tecnico blucerchiato.

RIENTRO IMPORTANTE – Indisponibili Ferrari e Thorsby, oltre ai due squalificati Murru e Ramirez, Ranieri farà le ultime scelte solo dopo la rifinitura odierna ma i dubbi per una volta riguardano più il modulo che gli uomini. In entrambi i casi potrà contare sul rientro di Ekdal dopo il turno di squalifica. un giocatore fondamentale per gli equilibri della squadra.