Ramirez: “Contro l’Inter non faremo calcoli. Godin e Vecino…”

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato in esclusiva Gastón Ramirez, fantasista della Sampdoria che domenica prossima affronterà l’Inter di Antonio Conte nel recupero della venticinquesima giornata di Serie A. L’ex Bologna affronterà i due connazionali Matias Vecino e Diego Godin

RIPARTENZA COL BOTTO – La Sampdoria è chiamata ad un rush finale molto delicato per mettere al sicuro la salvezza. La prima tappa è tanto affascinante quanto complessa: trasferta a San Siro, contro l’Inter di Antonio Conte. C’è un recupero in sospeso e Gastón Ramirez si prepara a tornare in campo dopo un lungo periodo di stop forzato: «Nella storia del calcio un giocatore non è mai stato fermo due mesi, al massimo una vacanza poteva durare un mese e mezzo. E, comunque, quando ripartivi serviva tempo, non giocavi in campionato dopo un mese. Non sarà normale, servirà essere preparati soprattutto mentalmente, secondo me».

GARRA CHARRÚA – Ramirez ritroverà i due connazionali Matias Vecino e Diego Godin, che lavorano per tornare a disposizione di Conte dopo le noie muscolari che hanno pregiudicato loro la trasferta di Napoli (QUI i tempi di recupero): «Ci sentiamo ogni tanto per telefono, ma non c’è una vera e propria frequentazione. Avrei dovuto fare ritorno in Uruguay per Natale, ma mio figlio era troppo piccolo e abbiamo rinunciato. Non torno a casa ormai da un anno. Avrei dovuto fare rientro a fine maggio, ma con il rinvio della fine del campionato… Forse Godin è riuscito ad andare in Uruguay durante lo stop del campionato, Matias invece no. Pure lui con i bambini».

OBIETTIVO – L’ordine di Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, impedisce ai blucerchiati di mettere la testa fuori dall’acqua prima di aver raggiunto la salvezza. Contro l’Inter l’approccio dei liguri non farà eccezione: «Non siamo mai scesi in campo facendo calcoli – conferma Ramirez – e non cominceremo irezcerto ora. E’ stata dura allenarsi a casa a lungo, senza sapere se e quando saremmo tornati in campo. Dobbiamo solo cercare di dare il meglio in ogni partita».

