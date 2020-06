Quagliarella a rischio per Inter-Sampdoria: dubbi anche sul modulo – TS

Fabio Quagliarella in dubbio per Inter-Sampdoria, partita di recupero del campionato di Serie A, in programma domenica sera

PROBLEMA – Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, Fabio Quagliarella potrebbe non prendere parte a Inter-Sampdoria, partita di recupero del campionato di Serie A in programma domenica sera. L’attaccante blucerchiato starebbe continuando a allenarsi a parte e non sarebbe in condizioni ottimali. Difficile che possa scendere in campo a San Siro, almeno da titolare.

ATTACCANTI E MODULO – A questo punto, il problema per l’allenatore dei genovesi, Claudio Ranieri, sarebbe chi schierare dal primo minuto a fianco di Gabbiadini, cioè se Bonazzoli, La Gumina e Ramirez. Dilemma anche per il modulo: 4-4-2 o 3-5-2. Da considerare, oltre il sicuro forfait di Ferrari, anche i calciatori colpiti dal Coronavirus.