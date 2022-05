Pussetto: «Consapevoli della forza dell’Inter ma meritavamo di più»

Pussetto ha commentato ai microfoni ufficiali dell’Udinese la sconfitta dei friulani per 2-1 contro l’Inter. Per l’attaccante argentino, i bianconeri meritavano qualcosa in più

ZERO PUNTI − Pussetto ritiene che l’Udinese contro l’Inter meritava qualcosa in più: «C’è rammarico per il grande secondo tempo che abbiamo fatto. Meritavamo forse di più ma c’è anche la consapevolezza di aver affrontato l’Inter che lotta per lo Scudetto. Abbiamo dato tutto. Gol? Sono contento ma dispiaciuto per il risultato. Con questa squadra, potevamo prendere qualche punto. Dobbiamo però affrontare tutte le partite con lo stesso atteggiamento di Firenze e del secondo tempo contro l’Inter di oggi».