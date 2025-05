Il punto su tre pilastri a -5 da Psg-Inter: tra dubbi fisici e pochi gol – TS

Si avvicina Psg-Inter, mancano esattamente cinque giorni. E Tuttosport fa il punto su tre pilastri, di cui questa Inter non può fare a meno. Tra dubbi fisici e cali di rendimento sottoporta, serve ritrovarsi al 100% nella serata più bella e importante.

PILASTRI – Verso Psg-Inter, oggi il media open day con la redazione di Inter-News.it presente sul posto. Simone Inzaghi, concentratissimo sulla finale di Monaco di Baviera ma allo stesso combattuto dalla clamorosa proposta degli arabi, dovrà recuperare tre pilastri fondamentali. Ossia Lautaro Martinez, Benjamin Pavard e Marcus Thuram. Il terzetto, riferisce Tuttosport, alle prese tra dubbi fisici e poca vena realizzativa sottoporta, dovrà ritrovarsi al 100% nella serata più importante: ossia la finale di Champions League in programma il prossimo 31 maggio all’Allianz Arena.

Per Psg-Inter da ritrovare al top Lautaro Martinez, Pavard e Thuram

TRA DUBBI FISICI E PROBLEMI DI GOL – Lautaro Martinez e Pavard non trovano campo rispettivamente dal 6 maggio e dal 27 aprile. Il Toro, nonostante l’elongazione muscolare, fu decisivo nella notte epica contro il Barcellona, per poi riposare in vista proprio dell’appuntamento del 31 col Psg. Il francese, recuperato, si è infortunato un mese fa contro la Roma. Contro il Psg serve la sua esperienza. Infine, Marcus Thuram. Tikus si è goduto un turno di riposo a Como. Il francese deve ritrovarsi sottoporta, visto che nelle ultime 18 partite stagionali ha messo a referto solamente cinque gol. Contro i suoi connazionali è pronto a guidare la Beneamata.

