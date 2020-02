Pubblico da record all’Olimpico per Lazio-Inter, ecco i numeri – GdS

La “Gazzetta dello Sport” sottolinea che per Lazio-Inter all’Olimpico ci sarà un pubblico da record. Si punta ai 60.000 spettatori.

VERSO IL RECORD – Pubblico da record stagionale domani sera all’Olimpico. Per Lazio-Inter verrà superata molto probabilmente la soglia dei 60 mila spettatori, registrata per la sfida dei biancocelesti di campionato contro la Juventus del 7 dicembre. Oltre 10 mila i tifosi interisti in arrivo: affluiranno nel settore dei Distinti Sud Ovest ma anche in una parte della Curva Sud (aperta per ragioni di ordine pubblico). Le due tifoserie sono legate peraltro da un antico gemellaggio. Tra prevendita e abbonati ieri sera è stata superata quota 58 mila. In vendita ancora scorte di biglietti per la Tribuna Monte Mario. Potranno essere acquistati sino a poco prima del fischio d’inizio (ore 20.45).