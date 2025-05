PSG, tifosi sicuri: «Questa volta è nostra!». E il club prepara i festeggiamenti – Sky

A pochi giorni dalla finale di Champions League tra PSG e Inter, in Francia si respira un’aria di trionfo annunciato. A rivelarlo è il giornalista Daniel Riolo, intervenuto su Sky Sport e corrispondente per RMC Sport, che ha svelato un retroscena curioso: il PSG avrebbe già avviato i preparativi per celebrare la vittoria della Champions League.

TROPPA FIDUCIA – Secondo quanto riferito dal giornalista Daniel Riolo, le autorità parigine e il club stanno valutando con la polizia la possibilità di organizzare i festeggiamenti per domenica, il giorno dopo la finale. Un segnale chiaro di fiducia, che in Francia sembra già trasformarsi in certezza. «Oggi c’è tanta fiducia per la vittoria della Champions League, questa volta è nostra! Quest’anno è la volta buona per vincere», riflettendo il sentimento diffuso tra i tifosi francesi. E l’Inter? Secondo Riolo, il club nerazzurro è stato a lungo sottovalutato in patria, ma le impressionanti vittorie contro Bayern Monaco e Barcellona nel cammino europeo avrebbero fatto ricredere parte dell’opinione pubblica transalpina: «La gente si sta rendendo conto che l’Inter non è arrivata in finale per caso».

Inter rivalutata in Francia, ma la sicurezza per la finale resta

VERSO LA FINALE – Nonostante ciò, il clima in Francia resta improntato a un ottimismo quasi eccessivo. L’Inter, dal canto suo, rimane concentrata e consapevole del valore dell’avversario, ma anche della propria forza: il gruppo di Inzaghi ha già dimostrato sangue freddo, equilibrio e compattezza nelle notti europee più difficili. Che la festa sia già pronta a Parigi potrebbe rivelarsi un boomerang: la storia del calcio ha insegnato più volte che le finali non si vincono prima del fischio d’inizio. E l’Inter, silenziosa e affamata, è pronta a ricordarlo al mondo.