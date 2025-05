Psg, sollievo per un big. Programma finale? Dall’Inter una differenza – Sky

Gianluigi Bagnulo, inviato al seguito del PSG, spiega in diretta a Sky Sport quello che sarà il programma della settimana dei francesi, avversari dell’Inter nella finale di Champions League.

SITUAZIONE – Gianluigi Bagnulo è a Parigi per seguire la settimana di preparazione del PSG verso la finale di Monaco di Baviera. L’Inviato racconta in diretta a Sky Sport come sta la squadra di Luis Enrique, in attesa di affrontare l’Inter. Nella giornata di ieri il Paris Saint Germain ha vinto la Coppa di Francia, archiviando la gara contro il Reims con un netto 3-0: «Il PSG vuole il quadruple. Ci tengono molto a Parigi a sottolineare come abbiamo vinto già tre titoli in questa stagione. Luis Enrique dal suo arrivo ha vinto tutti i titoli in Francia. Ieri sera allo Stade De France i parigini hanno vinto per la 16esima volta la Coppa di Francia, dominando contro il Reims. Squadra che si giocherà lo spareggio per non retrocedere. Luis Enrique ha dato un’ opportunità a Safonov tra i pali. PSG che ha rinunciato a Kvaratshkelia all’ultimo minuto. Il georgiano era previsto ieri nell’11 titolare, doveva giocare dal primo minuto, ma durante il riscaldamento prepartita ha avvertito una forte emicrania. Un mal di testa che lo ha costretto a lasciare lo stadio, per tornare a casa con il permesso dello staff medico. Non ha partecipato alla premiazione. Luis Enrique in conferenza stampa ha subito rassicurato l’ambiente sulle condizioni del georgiano: nessun problema per lui in vista della finale»

PSG, Luis Enrique fissa a martedì la ripresa degli allenamenti

PROGRAMMA – Gianluigi Bagnulo spiega poi quello che sarà il programma settimanale del PSG verso la finale di Champions League contro l’Inter: «Luis Enrique due ha concesso alla squadra due giorni di riposo dopo la vittoria della Coppa di Francia. I francesi si ritroveranno direttamente martedì pomeriggio al centro sportivo per iniziare sul campo l’avvicinamento alla finale. La partenza da Parigi per Monaco di Baviera avverrà nella giornata di venerdì, volo previsto la mattina verso le 9. Il PSG ha scelto come sede del ritiro in Germania una località fuori dal centro di Monaco, a circa 20 minuti di distanza dall’Allianz Arena. Un modo per cercare di stare più isolati e concentrati possibili. L’intera città è focalizzata tutta sulla Champions League».