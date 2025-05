PSG pronto per la finale: Barcola in vantaggio su Doué: la possibili scelte – TS

Il PSG ieri ha completato l’ultimo allenamento prima della partenza ufficiale in programma oggi, direzione Monaco di Baviera. Il tecnico spagnolo ha voluto l’intero gruppo al seguito per la finale di UEFA Champions League contro l’Inter, in programma sabato 31 maggio alle ore 21:00 all’Allianz Arena. Presente anche Presnel Kimpembe, lungodegente per infortunio, convocato simbolicamente. Ecco le possibili scelte di formazione del tecnico spagnolo secondo Tuttosport.

LE POSSIBILI SCELTE – Il PSG arriva alla finale con un organico pressoché al completo e tante opzioni offensive a disposizione. Una delle ultime valutazioni riguarda il ballottaggio sulla fascia sinistra d’attacco tra Barcola e Doué. L’ex Lione parte in vantaggio e sembra destinato a completare il tridente con Dembélé e Kvaratskhelia. Proprio la presenza del georgiano, acquistato dal Napoli nell’ultima finestra di mercato, è uno degli elementi più attesi in questa finale, per la capacità di rompere gli equilibri con le sue accelerazioni. I francesi, considerati da molti favoriti, sono però chiamati a dimostrare sul campo la loro maturità. La finale con l’Inter è l’occasione per mettere definitivamente fine al tabù Champions.

PSG, la probabile formazione contro l’Inter

COSÌ IN CAMPO – Luis Enrique dovrebbe confermare il 4-3-3 che ha caratterizzato la fase finale della competizione. Davanti a Donnarumma, agirà una linea difensiva composta da Hakimi e Nuno Mendes sugli esterni, con Marquinhos e Pacho al centro. A centrocampo, spazio al dinamismo e alla qualità di Fabian Ruiz, Vitinha e Joao Neves, uno dei talenti più brillanti emersi in stagione.

La probabile formazione del PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Fonte: Tuttosport – Antonio Moschella