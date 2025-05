Psg-Inter, tridente pesante per Luis Enrique! Un solo dubbio di formazione

Il Psg non mostra assolutamente paura del modo di giocare dell’Inter, Luis Enrique rispetta fedelmente le sue scelte passate. La probabile formazione presenta un solo dubbio per ora.

CERTEZZE – Luis Enrique non ha ripensamenti in occasione della finale di Champions League tra Psg e Inter. L’allenatore spagnolo vuole dare fiducia a coloro che hanno portato il club parigino fino alla partita più prestigiosa del panorama calcistico. Dal Brest al Liverpool, per finire con Aston Villa e Arsenal: il percorso del Psg nella seconda parte della Champions League è stato pressoché perfetto. Solo due sconfitte indolore con le inglesi, ma una semifinale giocata e mai messa in pericolo tra andata e ritorno. Per questi risultati Luis Enrique fa fatica a cambiare le sue scelte in occasione della finale. Kvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembele sono le certezze del reparto offensivo, il terzo tassello è l’unico dubbio degli undici. Per ora è in vantaggio Bradley Barcola, che contro l’Arsenal invece è rimasto in panchina inizialmente per Doue. Di seguito la probabile formazione completa del Psg per la partita contro l’Inter di domani sera alle ore 21.

Psg-Inter, la probabile formazione di Luis Enrique

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Barcola, Dembele, Kvaratskhelia.