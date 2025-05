PSG-Inter 5-0, il tabellino della finale di Champions League

PSG-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 5-0: questo il tabellino della partita valida per la finale di Champions League 2024-2025.

VERGOGNA SENZA UGUALI – L’Inter completa una stagione in cui tutto quello che poteva perdere l’ha perso malissimo. E lo fa nella maniera peggiore, entrando dai libri di storia come la squadra umiliata che subisce il passivo peggiore in una finale di Champions League. Il PSG domina dal 1′ al 90′ e il 5-0 è il divario giusto per quanto si è visto in campo. Ossia una squadra contro sedici persone prese a caso dagli spalti (contando anche i cinque nulli subentrati). Un’onta che sarà molto difficile da cancellare, nella carriera di giocatori che hanno vinto un campionato contro nessuno e poi hanno fatto festeggiare chiunque. Questo il tabellino di PSG-Inter.

PSG-INTER 5-0 – IL TABELLINO

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (78′ L. Hernandez); Joao Neves (84′ Zaire-Emery), Vitinha, Fabian Ruiz (84′ Mayulu); Doué (66′ Barcola), Dembélé, Kvaratskhelia (84′ Gonçalo Ramos).

In panchina: Safonov, Tenas, Kimpembe, Lee Kang-in, Beraldo, Mbaye.

Allenatore: Luis Enrique.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard (53′ Bisseck, 62′ Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (70′ Asllani), Mkhitaryan (62′ Carlos Augusto), Dimarco (53′ Zalewski); M. Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez, de Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Istvan Kovacs della federazione rumena (Marica – Tunyogi; Joao Pinheiro; VAR Higler; A. VAR Popa – van Boekel).

Gol: 12′ Hakimi, 20′, 63′ Doué, 73′ Kvaratskhelia, 86′ Mayulu.

Ammoniti: Zalewski, M. Thuram, Acerbi (I), S. Inzaghi (I, allenatore), Doué, Hakimi (P).

Recupero: 2’ PT, 0′ ST.