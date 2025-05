Psg-Inter, ora ritmi di lavoro da finale. Inzaghi? Minuti con i tifosi – Sky

Andrea Paventi, presente ad Appiano Gentile, è intervenuto in diretta a Sky Sport per dare gli ultimi aggiornamenti sull’allenamento tenuto in mattinata a -4 da Psg-Inter. I nerazzurri continuano la preparazione in vista della finale di Champions League in programma sabato prossimo a Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain.

LAVORO – Dopo il media day tenutosi nella giornata di ieri, l’Inter si è ritrovata anche nella giornata di oggi alla Pinetina per proseguire la preparazione in vista della finale di Champions League di sabato sera contro il PSG. Andrea Paventi ha riportato in diretta a Sky Sport quello che è stato l’allenamento mattutino della squadra nerazzurra. L’inviato racconta come la seduta di allenamento dei nerazzurri a -4 da Psg-Inter è stata particolarmente intensa: «Terminata la seduta odierna. Allenamento intenso, ben fatto dal punto di vista atletico e tattico. Lavoro proseguirà su questi ritmi anche nella giornata di domani e giovedì. Venerdì è prevista la partenza per Monaco di Baviera. Si proverà in questi giorni tutto quello che serve per affrontare il PSG, senza dimenticare nulla: pregi, difetti e virtù dei francesi. Allenamento da questo punto di vista proficuo. Inzaghi al termine della seduta si è fermato qualche minuto a salutare i tifosi presenti e a firmare autografi».