PSG-Inter è record biglietti, tifosi impazziti: mai così tante richieste!

È febbre da Champions League per i tifosi di PSG e Inter, letteralmente impazziti per la finale del 31 maggio a Monaco. La richiesta dei biglietti registra il record.

FEBBRE DA CHAMPIONS – Continua la caccia spasmodica al biglietto di PSG-Inter, attesissima finale di Champions League che verrà disputata il 31 maggio nella cornice dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera. I tifosi nerazzurri, che nei giorni scorsi si sono registrati per richiedere l’accesso ai tagliandi, sono ora in attesa di conoscere il proprio destino. Sono solo circa 18.000 i biglietti a disposizioni per ciascuna tifoseria, e ogni supporter spera di essere il sorteggiato fortunato. L’entusiasmo è così tanto alle stesse che questa sembra essere la finale di Champions League con il record di richieste di biglietti. A spiegarlo è Tancredi Palmeri.

PSG-Inter, caccia al biglietto per la finale di Champions League: è record di richieste!

TUTTI I FATTORI – Il giornalista di Sportitalia rivela: «Non erano mai state ricevute così tante richieste per una finale di Champions League come quest’anno. Ciò dipende da una serie di fattori. Innanzitutto la grandezza della fanbase dell’Inter, ma anche di quella del Paris Saint-Germain. A dispetto di quello che sia l’immagine di un club ricco, in verità saranno decine di milioni i tifosi parigini. Tra l’altro, il 31 maggio potranno seguire per la prima volta il proprio club in finale perché nell’unica altra finale di Champions League, raggiunta nel 2020, non erano aperti gli stadi a causa delle restrizioni per il COVID. Poi c’è anche la collocazione geografica che gioca la sua parte. Disputare la finale PSG-Inter a Monaco fa sì che da Parigi e Milano i tifosi possano raggiungere la città in autonomia, in macchina. Mentre invece a Istanbul si poteva arrivarci solo in aereo».