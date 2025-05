PSG-Inter, le probabili formazioni per la finale di Champions League

PSG-Inter si giocherà alle 21 all’Allianz Arena di Monaco. È la finale di Champions League, la seconda nelle ultime tre stagioni per i nerazzurri. Le probabili formazioni di PSG-Inter.

PSG-INTER, PROBABILI FORMAZIONI CASA – Il PSG si presenta al gran completo alla finale di Champions League contro l’Inter. Per Luis Enrique, che ha già portato a casa tre trofei nazionali in quest’annata, sussiste un unico grande dubbio di formazione contro i nerazzurri. Il riferimento è all’ala destra che affiancherà Kvitcha Kvaratskhelia e Ousmane Dembelé nella serata di Monaco. Al momento, Bradley Barcola è leggermente favorito su Desiré Doué, ma la decisione non è ancora stata effettuata. Per il resto, il tecnico catalano si affiderà ai suoi migliori uomini in difesa e a centrocampo, con la saracinesca Gianluigi Donnarumma a proteggere i pali dei transalpini.

PSG-INTER, PROBABILI FORMAZIONI TRASFERTA – Anche l’Inter arriva alla finale di Monaco con tutti i suoi effettivi a disposizione. L’unico assente è Joaquin Correa, non inserito nella lista UEFA dal tecnico Simone Inzaghi. Per quanto riguarda i dubbi di formazione, anche per il piacentino vi è una riserva ancora da sciogliere in vista del match contro i francesi. Benjamin Pavard, appena rientrato dopo un problema alla caviglia, si candida per un posto da titolare in luogo di Yann Bisseck. Il resto della formazione sarà composto dai calciatori ritenuti più affidabili da Inzaghi, con il centrocampo e l’attacco già definiti nella loro composizione. A spiccare il fondamentale rientro di Lautaro Martinez, il capitano nerazzurro, che affiancherà Marcus Thuram per provare a replicare l’andamento delle notti epiche di Monaco e San Siro.

PSG-INTER – PROBABILI FORMAZIONI

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha; Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia.

In panchina: Safonov, Beraldo, Lucas Hernández, Mayulu, Zaire-Emery, Lee Kang-in, Doué, Mbaye, Goncalo Ramos.

Allenatore: Luis Enrique.

Indisponibili: Nessuno.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; 9 Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Alexiou, Re Cecconi, Darmian, Topalovic, Asllani, Barella, Frattesi, Zalewski, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Nessuno.