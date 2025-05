PSG-Inter probabili formazioni Finale Champions League: Inzaghi

PSG-Inter e le probabili formazioni per la Finale di Champions League sono argomento all’ordine del giorno per Inzaghi. L’avvicinamento all’ultimo atto della competizione più importante della stagione è iniziato. Ecco le ultimissime novità sulla probabile formazione e sui primi ballottaggi in casa nerazzurra

APPIANO GENTILE – L’Inter di Simone Inzaghi inizia a preparare la partita più attesa e importante contro i francesi del Paris Saint-Germain, allenati dallo spagnolo Luis Enrique, ultimo atto della stagione europea in programma a Monaco di Baviera (Germania). Sabato 31 maggio a partire dalle ore 21:00 presso lo stadio “Allianz Arena” – casa del Bayern Monaco – è in palio il trofeo più ambito. Dopo aver eliminato anche il Barcellona c’è solo il PSG sulla strada dell’Inter, che punta alla quarta Coppa dei Campioni della sua storia. Al contrario, per i francesi sarebbe la prima UEFA Champions League in assoluto. Anche per Inzaghi ma non per Luis Enrique (1). Di seguito le prime informazioni utili da Appiano Gentile (CO) sull’avvicinamento nerazzurro a PSG-Inter e le probabili formazioni per la Finale di Champions League relative alla sola squadra di Inzaghi.

Finale Champions League: convocati e diffidati Inter

CONVOCATI: Lista non ancora diramata da Inzaghi.

DIFFIDATO: Calhanoglu.

Indisponibili Inter: ecco chi non giocherà in Finale di Champions League

GIOCATORI FUORI LISTA UEFA: 11 J. Correa.

ALTRI GIOCATORI U21 (PRIMAVERA UNDER-20) IN LISTA B E NON 40 Calligaris, 60 Taho; 47 Lavelli, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 54 M. Zanchetta, 55 M. Motta, 56 Spinaccè, 57 Quieto, 58 Cocchi.

SQUALIFICATI: –

INFORTUNATO: 45 Valentin Carboni (lesione).

I primi dubbi di Inzaghi e l’infermeria: le percentuali tra campo e panchina in casa Inter

BALLOTTAGGI:

– In difesa da valutare a destra sia Bisseck (30%) sia Pavard (30%), per ora è preallertato Darmian (40%).

– A centrocampo solito dubbio a sinistra tra Carlos Augusto (40%) e Dimarco (60%), che parte in vantaggio.

– In attacco c’è attesa per Lautaro Martinez (50%), eventualmente più Taremi (35%) che Arnautovic (15%).

PSG-Inter probabili formazioni Finale Champions League: la formazione dell’Inter di Inzaghi

MODULO: 3-5-2.

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 12 Di Gennaro, 13 Josep Martinez; 6 de Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 59 Zalewski, 99 Taremi.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

Probabili formazioni PSG-Inter LIVE su Inter-News.it

MATCHDAY LIVE – In attesa della Finale di Champions League PSG-Inter, segui Inter-News.it su tutti i canali per restare sempre aggiornato sulle ultime novità di formazione per Inzaghi ma non solo. L’avvicinamento alla partita è già iniziato e seguiranno i vari aggiornamenti da Appiano Gentile per scoprire le ultime dai campi con le probabili formazioni lato nerazzurro. Il countdown per il sogno Champions League è partito.