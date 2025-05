PSG-Inter probabili formazioni Finale Champions League: Bisseck?

PSG-Inter e le probabili formazioni per la Finale di Champions League sono l’argomento principe della vigilia tra Italia e Germania. L’avvicinamento all’ultimo atto della competizione più importante della stagione è iniziato. Ecco le ultime novità sulla probabile formazione e sui ballottaggi in casa nerazzurra

MILANO – L’Inter di Simone Inzaghi è pronta a lasciare l’Italia direzione Germania per sfidare i francesi del Paris Saint-Germain, allenati dallo spagnolo Luis Enrique, presso lo stadio “Allianz Arena” di Monaco di Baviera, dove ha già trionfato l’8 aprile ai danni del Bayern Monaco. È la vigilia della Finale di UEFA Champions League 2024/25. Di seguito le ultime informazioni utili da Milano sull’avvicinamento nerazzurro a PSG-Inter e le probabili formazioni per la Finale di Champions League relative alla sola squadra di Inzaghi.

Finale Champions League: convocati e diffidati Inter

CONVOCATI: Lista non ancora diramata da Inzaghi.

DIFFIDATO: Calhanoglu.

Indisponibili Inter: ecco chi non giocherà in Finale di Champions League

GIOCATORE FUORI LISTA UEFA: 11 J. Correa.

ALTRI GIOCATORI U21 (PRIMAVERA UNDER-20) IN LISTA B E NON 40 Calligaris, 60 Taho; 47 Lavelli, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 54 M. Zanchetta, 55 M. Motta, 56 Spinaccè, 57 Quieto, 58 Cocchi.

SQUALIFICATI: –

INFORTUNATO: 45 Valentin Carboni (lesione).

I primi dubbi di Inzaghi e l’infermeria: le percentuali tra campo e panchina in casa Inter con le chance di Bisseck

BALLOTTAGGI:

– In difesa a destra avanza il recuperato Pavard (70%), anche se non si può scartare l’opzione Bisseck (30%).

PSG-Inter probabili formazioni Finale Champions League: la formazione dell’Inter di Inzaghi

MODULO: 3-5-2.

PROBABILE FORMAZIONE: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 12 Di Gennaro, 13 Josep Martinez; 6 de Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 59 Zalewski, 99 Taremi.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

Probabili formazioni PSG-Inter LIVE su Inter-News.it

MATCHDAY LIVE – In attesa della Finale di Champions League PSG-Inter, continua a seguire Inter-News.it su tutti i canali per restare sempre aggiornato sulle ultime novità di formazione per Inzaghi ma non solo.