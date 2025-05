PSG-Inter, la probabile formazione: l’unico dubbio di Inzaghi alla vigilia

Cresce sempre più l’attesa in vista della finale di Champions League e, con essa, anche la curiosità di scoprire chi saranno i protagonisti dell’ultima grande sfida stagionale. Di seguito la probabile formazione di PSG-Inter messa a punto da Inzaghi.

-1 – Aumentano i battiti col trascorrere delle ore. La notte della vigilia di PSG-Inter sarà difficile da trascorre, non solo per chi domani sera scenderà in campo a Monaco di Baviera. Tutti gli amanti del calcio, soprattutto se tifosi parigini o nerazzurri, vivranno le prossime ventiquattr’ore in trepidante attesa della finale di Champions League. Dopo le rifiniture e le conferenze stampa delle due squadre, si può fare un punto più approfondito su quella che sarà la probabile formazione scelta dagli allenatori. Guardando in casa nerazzurra, Simone Inzaghi è ovviamente intenzionato a mettere in campo il suo undici migliore. E, fortunatamente, può davvero farlo perché tutti i suoi uomini sono a disposizione.

La probabile formazione nerazzurra per PSG-Inter: ecco le scelte di Inzaghi per la finale di Champions League

LE SCELTE – Anche chi è rimasto fuori dalle convocazioni nelle ultime gare di campionato è tornato nella piena disponibilità di Inzaghi. Il capitano Lautaro Martinez, quest’oggi tra i grandi protagonisti della vigilia, non mancherà l’appuntamento con PSG-Inter per nulla al mondo. Anche l’altro acciaccato, Benjamin Pavard, è nuovamente in forma. L’unico dubbio potrebbe riguardare il suo rientro dal primo minuto. Inzaghi, infatti, potrebbe non rischiarlo come titolare, favorendo a lui Aurel Bisseck. Quest’ipotesi, però, sembra alquanto difficile. Il rilancio del francese nel trio difensivo è la pista più probabile in vista della finale di Champions League.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.