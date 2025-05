PSG-Inter: i precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

LIVE tutte le notizie della partita tra PSG e Inter (ore 20.45): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta, con il live dedicato di Inter-News.it:

Le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha; Barcola, Dembelé, Kvaratskhelia.

In panchina: Safonov, Beraldo, Lucas Hernández, Mayulu, Zaire-Emery, Lee Kang-in, Doué, Mbaye, Goncalo Ramos.

Allenatore: Luis Enrique.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; 9 Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: J. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Alexiou, Re Cecconi, Darmian, Topalovic, Asllani, Barella, Frattesi, Zalewski, Arnautovic, Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove e quando si gioca PSG-Inter

Stadio Allianz Arena di Monaco, sabato 31 maggio ore 21.

I precedenti

PSG e Inter si incrociano per la prima volta in un match ufficiale. Gli unici precedenti tra le due squadre, infatti, riguardano 3 amichevoli e altrettanti tornei estivi. Il bilancio è di 3 vittorie del PSG, 2 dell’Inter e 1 pareggio. L’ultimo risale al match estivo dell’agosto 2023 terminato 2-1 a favore dei nerazzurri. A segno Stefano Sensi e Sebastiano Esposito, con l’unico gol dei transalpini siglato da Vitinha.

Come seguire PSG-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:15, sia attraverso i report dell’incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l’avvicinamento all’evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

PSG-Inter, dove vederla in diretta TV

Su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e il numero 251 del satellite. In chiaro su TV8.

PSG-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su Sky Go e NOW TV. E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social!

I telecronisti

La telecronaca di Sky Sport sarà affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Gli indisponibili della partita

PSG: Nessuno.

Inter: Nessuno.

L’arbitro della partita

Il direttore di gara della finale di Champions League tra PSG e Inter sarà il rumeno István Kovács (qui puoi trovare la designazione completa).

SITUAZIONE DISCIPLINARE

DIFFIDATI

PSG: Nessuno.

Inter: Nessuno.

SQUALIFICATI

PSG: Nessuno.

Inter: Nessuno.

Conferenze stampa della vigilia

Luis Enrique: «La mia principale motivazione è fare la storia al PSG. È un club eccezionale, mi sento fortunato di allenare questo gruppo, domani daremo tutto e anche di più per i nostri tifosi. Il problema è che l’Inter è una squadra con tante individualità, di alto livello sia offensivo sia difensivo. Non a caso sono arrivati in finale. Sono ottimista». La conferenza stampa integrale di Luis Enrique.

Inzaghi: «Pavard sta bene, ha fatto dei buoni allenamenti negli ultimi giorni. Le sensazioni sono positive, manca l’allenamento di oggi e se starà bene giocherà. Per noi è molto importante, ultimamente è mancato. Tra vincere e perdere domani ci sarà tutta la differenza del mondo, ci siamo già passati nel bene e nel male. Questi ragazzi sanno tutto quello che il calcio ti può dare e ti può togliere. Il nostro più grande desiderio è quello di poter regalare ai nostri tifosi una grandissima soddisfazione. Ieri li abbiamo sentiti ad Appiano Gentile, non dimentichiamo il bene che ci hanno fatto. Tutta la Curva Nord sarà con noi anche se non fisicamente». La conferenza stampa integrale di Simone Inzaghi.