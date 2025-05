PSG, c’è tensione prima dell’Inter: ossessione Champions League!

Gianluigi Bagnulo, inviato a Monaco di Baviera al seguito del PSG, ha raccontato in diretta a Sky Sport la preparazione della squadra di Luis Enrique verso il calcio d’inizio della finale di Champions League contro l’Inter.

ATTESA – Gianluigi Bagnulo, in diretta a Sky Sport, racconta come sta vivendo l’attesa alla finale di Champions League il PSG. I francesi sognano di alzare la coppa dalle grandi orecchie al cielo di Monaco di Baviera per la prima volta nella storia. Un attesa carica di tensione: «Sì, tensione si percepisce in casa PSG. La Champions League è un po’ un ossessione per il club, che si riflette sui calciatori. Mi è capitato di incontrare la famiglia Donnarumma e mi sono sembrati molto tesi per Gigio. Per il portiere italiano sarà la gara più importante della sua carriera, assieme alla finale degli europei del 2021. In realtà, qui in campo non abbiamo avvertito questa grande tensione: abbiamo visto molti sorrisi nella rifinitura di ieri. Giocatori li abbiamo visti leggeri».

PSG-Inter, le pressioni sui transalpini sono evidenti

LA CONVINZIONE – Bagnulo ha poi proseguito: «Questa leggerezza probabilmente è apparante, c’è tanta pressione, dalla città e dalla dirigenza e al presidente Al-Khelaifi, che ha cercato in tutti i modi di vincere la Champions League. È il suo grande obiettivo, sempre sfuggito. Luis Enrique ha cercato di tenere sereni i suoi ragazzi. A parte Marquinhos, tolti Lucas Hernandez e Kimpembe che si siederanno in panchina, sarà per tutti gli altri una prima volta».