PSG-Inter, once de gala per Inzaghi? La probabile formazione!

PSG-Inter si disputerà sabato 31 maggio alle ore 21 a Monaco di Baviera: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – PSG–Inter è vicinissima. La finale di Champions League, che separa i nerazzurri dalla vittoria della propria quarta Champions League, rappresenta l’appuntamento con la storia che i calciatori meneghini non vogliono lasciarsi scappare. Dopo la sconfitta di Istanbul contro il Manchester City, che ha lasciato una sensazione mista di delusione e consapevolezza del proprio valore, l’Inter di Simone Inzaghi ha avviato un percorso il cui esito auspicato è quello di riportare a Milano la Coppa europea più importante dopo 15 anni.

PSG-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In PSG-Inter Inzaghi dovrebbe poter fare affidamento sulla rosa al completo. L’ultimo calciatore a recuperare dall’infortunio è stato Benjamin Pavard, il quale si sta regolarmente allenando in gruppo negli ultimi allenamenti prima della partenza per Monaco di Baviera. Il francese sostituirà Yann Bisseck nel ruolo di braccetto destro, con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni a completare il reparto difensivo. A centrocampo, nessun dubbio sulla presenza di Federico Dimarco e Denzel Dumfries sulle rispettive fasce, con Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan a centrocampo. In avanti, tornerà finalmente a disposizione Lautaro Martinez, che affiancherà Marcus Thuram come nelle storiche notti contro Bayern Monaco e Barcellona.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.