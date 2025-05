PSG-Inter, oggi Open Media Day per la finale di Champions League: tutte le informazioni

La settimana di PSG-Inter, finale di Champions League sabato alle ore 21 a Monaco di Baviera, inizia oggi con un altro appuntamento: l’Open Media Day definito dall’UEFA. Di seguito tutti gli appuntamenti.

TESTA A MONACO – Archiviata in maniera devastante la Serie A, con un’ultima parte di stagione dove è andata male qualsiasi cosa, ora c’è la partita dell’anno. PSG-Inter è la finale di Champions League, il punto più alto della stagione, la finale delle finali e la possibilità di alzare un trofeo dopo averne visti sfumare già tre in maniera terrificante. Si gioca sabato alle 21, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Ma per arrivare alla partitissima oggi c’è un avvicinamento di livello: l’Open Media Day. Ossia il giorno in cui l’Inter apre i cancelli di Appiano Gentile, di norma chiusi, ai giornalisti per il primo allenamento della settimana. E per risentire le voci che negli ultimi dieci giorni, per vari motivi, si sono sentite molto poco.

PSG-INTER, L’OPEN MEDIA DAY DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

IL PROGRAMMA – L’evento è organizzato nel centro sportivo dell’Inter, il BPER Training Centre di Appiano Gentile, e darà la possibilità ai media di partecipare alla conferenza stampa, alla sessione di allenamento aperta e alle sessioni di interviste dedicate.

Di seguito il programma della giornata:

– Conferenza Stampa dell’allenatore Simone Inzaghi – ore 14;

– Conferenza Stampa di due giocatori (ancora da indicare) – ore 14.30;

– Sessioni di intervista in Flash Area e Mixed Zone (in base ai diritti in possesso di ciascun media) – ore 15;

– Sessione di allenamento aperta ai media accreditati – ore 17.

Inter-News.it seguirà ciascuno degli eventi con la propria giornalista Romina Sorbelli, presente sul posto per tutte le attività in vista della finale di Champions League PSG-Inter.