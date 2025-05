PSG-Inter, lo ‘scrupoloso’ Inzaghi cambia i piani! Nuova data di partenza

PSG-Inter è la finale di Champions League della stagione 2024-2025. Le ultime novità raccontano di un cambio dei piani, da parte dei nerazzurri, rispetto alla data di partenza verso Monaco.

LA NOTIZIA – PSG–Inter si disputerà sabato 31 maggio alle ore 21 a Monaco di Baviera. I nerazzurri svolgeranno oggi, giovedì 29 maggio, l’ultimo allenamento in vista della finale di Champions League contro i transalpini. L’ultima novità che arriva da Appiano Gentile riguarda il momento della partenza della squadra meneghina verso la Germania, non più prevista oggi ma domani mattina. L’Inter dormirà dunque nella sede dei propri allenamenti, risparmiandosi uno spostamento inutile prima della partenza del giorno seguente. La volontà è poi quella di viaggiare verso Monaco, il venerdì, al fine di poter atterrare in territorio tedesco intorno all’ora di pranzo.

PSG-Inter, Inzaghi non lascia nulla di intentato

IL PIANO – Inzaghi ha preferito optare per tale soluzione in vista del più ottimale risparmio energetico da assicurare ai propri calciatori. Ogni elemento, anche quello che all’apparenza potrebbe sembrare secondario, viene considerato come dotato del proprio valore. La portata dell’evento da affrontare, secondo la convinzione della dirigenza e dello staff tecnico dei nerazzurri, si riflette nell’esigenza di assumere l’atteggiamento più attento e accorto possibile nei momenti antecedenti alla sfida di sabato.

LE SCELTE – In PSG-Inter Inzaghi dovrebbe poter fare affidamento sulla rosa al completo. L’ultimo calciatore a recuperare dall’infortunio è stato Benjamin Pavard, il quale si sta regolarmente allenando in gruppo negli ultimi allenamenti prima della partenza per Monaco di Baviera. Il francese sostituirà Yann Bisseck nel ruolo di braccetto destro, con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni a completare il reparto difensivo. A centrocampo, nessun cambiamento sulle fasce o in mezzo rispetto a quanto visto contro il Barcellona. Stessa situazione che si manifesterà in attacco, con il recupero di Lautaro Martinez che consentirà di poter assistere al ritorno della Thu-La.