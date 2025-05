Psg-Inter, Inzaghi ha la formazione: questi 2 possono fare la differenza – CdS

Tre giorni a Psg-Inter, finale di Champions League. Cresce l’attesa e anche la tensione. Ieri primo vero allenamento della squadra nerazzurra, che ha lavorato intensamente. E lo stesso farà sia oggi che domani. Nessun dilemma di formazione, andrà l’undici tipo, e occhio in particolare a due pedine.

A DISPOSIZIONE – Tre giorni alla finale di Champions League. Tre giorni per trasformare questa stagione, ad oggi incompiuta dopo la delusione scudetto e l’eliminazione in Coppa Italia, in qualcosa di unico e fantastico. L’Inter sta preparando a dovere la finale contro il Psg. Ieri, primo vero allenamento a ritmi alti. E lo stesso accadrà oggi e domani. Poi venerdì la partenza verso Monaco di Baviera. La buona notizia è che Simone Inzaghi avrà tutti a disposizione, anche gli ultimi acciaccati Benji Pavard e Piotr Zielinski. Il francese, che non gioca una partita dal 27 aprile contro la Roma, è da tenere sotto osservazione. Ma Inzaghi dovrà contare sulla sua esperienza, l’unico in rosa che ha già alzato al cielo questo trofeo. Può fare la differenza. Così come può farla Denzel Dumfries. L’olandese, 11 gol, in questo 2025 è stata l’arma in più della Beneamata. Tanto passerà dalle sue falcate a destra e dal suo strapotere fisico. Per il resto la formazione è fatta. Dal centrocampo composto dalla filastrocca Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan al duo in attacco, che va alla ricerca dei gol per consegnare all’Inter la quarta Champions League della propria storia.

La probabile formazione di Psg-Inter: Inzaghi ritrova tutti

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.