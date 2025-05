PSG-Inter, in finale Thuram ritrova Lautaro Martinez: la Champions League passa da loro – CdS

Sabato sera, a Monaco di Baviera, l’Inter scenderà in campo per inseguire il sogno della quarta Champions League della sua storia. E per farlo, potrà contare su una delle coppie d’attacco più affiatate e complementari d’Europa. Come riportato dal Corriere dello Sport, Lautaro Martinez ormai da oltre una settimana si allena in gruppo e tornerà in attacco con Thuram per la finale.

RIECCOLI – Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno impresso il proprio marchio su molte delle partite decisive di questa stagione, trascinando l’Inter con gol, assist e giocate da manuale. Un’intesa nata rapidamente e cresciuta esponenzialmente nel tempo, tanto da superare anche la coppia formata dallo stesso Lautaro e da Romelu Lukaku. A Istanbul, nell’amara finale persa contro il Manchester City due anni fa, c’erano l’argentino e il belga. Sabato, saranno Lautaro e Thuram a cercare di riscrivere il finale. I due attaccanti nerazzurri sanno essere imprevedibili: si muovono su tutto il fronte offensivo, scambiandosi di posizione e disorientando le difese avversarie. Lautaro resta il terminale principale, capace di segnare in ogni modo e sempre più leader tecnico e carismatico. Thuram, con la sua potenza e generosità, crea spazi e connessioni, diventando indispensabile anche lontano dalla porta.

In panchina non mancano le alternative per l’Inter: riscattate ‘sta stagione!

PRONTI A SUBENTRARE – Alle loro spalle, pronti a subentrare, ci saranno Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. L’iraniano, arrivato dal Porto, ha dimostrato in stagione di essere affidabile quando chiamato in causa, mentre l’austriaco offre esperienza e fisicità per spezzare le difese stanche nei minuti finali. In una finale che promette equilibrio e tensione, il peso dell’attacco sarà decisivo. E Inzaghi sa di poter contare su due attaccanti che parlano la stessa lingua calcistica, capaci di accendersi all’improvviso e lasciare il segno nella storia nerazzurra. Perché a Monaco, la differenza potrà farla proprio chi saprà sfruttare l’occasione giusta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno