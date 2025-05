PSG-Inter, la guida per i tifosi a Monaco: regole, coreografia e tutte le informazioni

Questa sera l’Inter affronterà il PSG nella finale della UEFA Champions League. Si gioca alla Fußball Arena München di Monaco di Baviera, stadio nel quale i nerazzurri hanno battuto, in questa stagione, il Bayern Monaco nei quarti di finale. Per tutti i tifosi dell’Inter in possesso del biglietto per assistere alla finale sarà importante seguire le raccomandazioni per la trasferta di Monaco di Baviera.

TUTTE LE INFORMAZIONI – Si tratta di importanti informazioni e indicazioni per vivere al meglio la giornata nella città tedesca. Inter ha racchiuso tutte le principali info in una pagina dedicata, che i tifosi possono consultare per tutti i dubbi legati ai trasporti e alla mobilità, alle zone della città nei quali UEFA attiverà attrazioni e intrattenimento, i punti di ritrovo, il regolamento dello stadio, gli eventi in programma.

TUTTI INSIEME – Il punto di ritrovo per i tifosi dell’Inter a Monaco di Baviera è Odeonsplatz, una piazza nel centro della città. Il Fan Meeting Point sarà aperto a tutti i tifosi dell’Inter (i possessori dei biglietti per la partita avranno la priorità nel caso in cui la il Fan Meeting Point raggiunga la capienza massima) e sarà attiva sabato 31 maggio dalle 11:00 alle 16:00 con un ricco programma di intrattenimento per scaldare l’atmosfera: performance di artisti, musica dal vivo, gadget e la presenza di Legend nerazzurre!

TRASPORTI – I possessori dei biglietti per la partita possono viaggiare gratuitamente sulla rete pubblica MVV (Münchner Verkehrs- und Tarifverbund) il giorno della partita. Questo permetterà a tutti i tifosi di raggiungere lo stadio per tempo, con l’apertura dei cancelli fissata per le 17:00. Attorno allo stadio l’iconica area pedonale che circonda l’impianto si trasformerà nella “Festplanade”!

Per l’ingresso allo stadio andranno rispettate importanti indicazioni

Le borse di dimensioni superiori al formato A4 non saranno ammesse allo stadio.

Sarà consentito portare un piccolo power bank, non più grande dello smartphone.

Necessario avere un documento d’identità originale e in corso di validità, che potrebbe essere richiesto allo stadio. Consigliamo il passaporto, ma è accettata anche la carta d’identità se emessa da un paese dell’area Schengen.

All’interno dello stadio non è consentito fumare, neanche sigarette elettroniche e riscaldatori di tabacco.

LE ISTRUZIONI PER LA COREOGRAFIA

Nel settore dedicato ai sostenitori dell’Inter saranno posizionate, su ogni seggiolino, le bandierine che serviranno per la coreografia pre-partita. L’indicazione per tutti i tifosi è la seguente: all’ingresso in campo delle squadre, la bandierine andranno tenute tese, con due mani, in modo da creare la macchia di colore nerazzurra allo stadio. Dopo l’inno della Champions, invece, andranno sventolate.

