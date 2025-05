PSG-Inter, per la gloria eterna ora c’è da fare l’ultimo passo

PSG-Inter è la partita delle partite: la finale di Champions League, l’ultimo atto di una stagione lunghissima (che avrà l’appendice col Mondiale per Club). Alle 21, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, si cerca il coronamento di un’annata che non può e non deve finire senza trofei.

È TEMPO DI VINCERE – Oggi non c’è posto per i rimpianti. Né per quello che si è fatto in precedenza, bello o meno bello. Né tantomeno per i ricordi del passato. Oggi c’è solo un imperativo: scrivere la Storia, con la S maiuscola. PSG-Inter mette in palio questa opportunità, quella di poter finire dalla parte giusta degli almanacchi, impressi a futura memoria per sempre. E dopo un percorso impressionante, avendo superato big del calibro di Bayern Monaco e Barcellona. L’Inter deve fare l’ultimo passo: battere il PSG e prendersi la Champions League. Che renderebbe la stagione memorabile in positivo, e cancellerebbe tutte le delusioni.

PSG-Inter, finalmente gli infortuni danno tregua

AL COMPLETO – Era ora! Per PSG-Inter Simone Inzaghi (sull'Arabia Saudita non se ne parla prima) non ha più indisponibili. Praticamente non è mai successo in tutta la stagione, visto che c'era sempre qualcuno infortunato. E non qualcuno di facciata, ma qualche giocatore che sarebbe servito eccome. Invece torna pure Benjamin Pavard, provato ieri fra i titolari nella rifinitura fatta all'Allianz Arena, dopo oltre un mese in cui Yann Bisseck l'ha fatto rimpiangere non poco. Poi Lautaro Martinez, apparso carichissimo alla vigilia, accanto a Marcus Thuram: nel 2025 hanno dato il loro meglio solo in Champions League, serviranno di nuovo. Nel PSG, pure Luis Enrique ha l'imbarazzo della scelta.