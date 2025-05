PSG-Inter, aperti i cancelli all’Allianz Arena: ecco il clima a Monaco

Gianluca di Marzio, inviato all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finale di Champions League, ha aggiornato a Sky Sport la situazione nella città bavarese a poche ore dal calcio di inizio tra PSG e Inter. L’inviato annuncia che stanno aprendo i cancelli per accedere agli spalti dell’Allianz Arena.

SITUAZIONE – Gianluca Di Marzio, presente all’interno dell’Allianz Arena, racconta in diretta a Sky Sport l’avvicinamento verso il calcio d’inizio della finale di Champions League tra PSG e Inter. L’inviato racconta come a Monaco di Baviera la situazione sia stata molto serena e tranquilla, senza problemi tra le due tifoserie: «Quattro ore alla notte più bella e affascinante d’Europa. Alle 17.00 è prevista l’apertura dei cancelli dell’Allianz Arena. All’esterno piano piano iniziano ad ad affluire le due tifoserie. Inizia a battere forte il cuore delle due tifoserie. Da sottolineare come per ora sia tutto tranquillo, non ci sono stati episodi da segnalare, in centro è stato bello e sereno, avvicinamento molto pacifico. Speriamo possa continuare a prevalere il buon senso. Atmosfera unica quella della finale di Champions League».

Di Marzio parla di Simone Inzaghi: futuro condizionato dal risultato di PSG-Inter?

TECNICO – Gianluca Di Marzio parla anche della possibile scelta di Simone Inzaghi di lasciare l’Inter nei giorni seguenti alla finale di Champions League: «La costruzione della squadra non cambierà a seconda del risultato. Non so se la decisione di Inzaghi è legata alla vittoria finale. Tra lunedì e martedì si incontrerà con la società per sciogliere i dubbi. L’Inter presenterà un importante rinnovo a Inzaghi. Da capire le sue motivazioni: se in caso di vittoria magari possa sentirsi meno indirizzato ad andare via, come accaduto a Conte. Il ricco triennale dell’Al-Hilal da 75 milioni sul piatto c’è».