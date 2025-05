Psg-Inter, allarme scontri tra tifosi? Ecco cos’è accaduto a Monaco!

Quando mancano poco più di tre ore al calcio d’inizio della finale di Champions League a Monaco di Baviera tra PSG e Inter, arrivano le segnalazioni dei primi scontri tra le due tifoserie. Ecco quanto raccolto da Sky Sport.

ATTRITI – A poco più di tre ore dal calcio d’inizio di PSG-Inter, Sky Sport segnala le prime problematiche legate all’arrivo all’Allianz Arena delle due tifoserie. Secondo quanto raccolto dall’emittente televisiva, in un avvicinamento molto pacifico e tranquillo, ci sarebbe stato un primo momento di tensione nello spostamento verso lo stadio. Il contatto tra tifosi nerazzurri e parigini è avvenuto alla stazione metropolitana “Universität”, che serve le linee metro U3 e U6 a Monaco di Baviera in direzione Allianz Arena. Secondo testimoni, ci sarebbero stati momenti di tensione, qualche contatto e delle provocazioni che hanno reso necessario lo stop del convoglio diretto verso lo stadio. Questo, dunque, quanto accaduto tra le due tifoserie, dirette dal centro città verso l’Allianz Arena, dove sarebbero arrivate al contatto in metropolitana.